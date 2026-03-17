Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από τα βασανιστήρια που υπέστη από τον πατριό και την μητέρα του.

Η Εισαγγελέας έδωσε με λεπτομέρεια τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμί του παιδιού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της χορηγούσαν στον Άγγελο ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στα χτυπήματα και να μην ακούγονται οι φωνές του.

Αφού η Εισαγγελέας ανέγνωσε τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατριού ζήτησε να κλητευθεί η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος για να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και τις αιτίες των τραυμάτων του παιδιού.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που μεταφέρουν την μητέρα και τον πατριό στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου:

Στο Δικαστήριο και ο βιολογικός πατέρας:

«Ο πατριός είναι αθώος»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τα τραύματα. Οι εκδορές και τα πλήγματα του μικρού Άγγελου θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, να προέρχονται από προηγούμενα χτυπήματα.

Ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε ότι η παρουσία της ιατροδικαστή στη ζώσα ακροαματική διαδικασία είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξηγηθούν με σαφήνεια οι αιτίες και η χρονολογική σειρά των τραυμάτων.

Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση υπαιτιότητα του πελάτη του.

«Ο εντολέας μου ουδέποτε κακοποίησε το παιδί»

Από την άλλη, ο δικηγόρος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται, και πως έχει σχηματιστεί εσφαλμένη εικόνα για εκείνον.

Χαρακτηριστικά είπε πως «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, άτολμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί. Υπάρχει πλήθος μαρτυριών που το επιβεβαιώνουν, και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι φρόντιζε τον Άγγελο, τον περιποιόταν, τον σίτιζε και το παιδί φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο κ. Καπόγιαννος σημείωσε πως η μητέρα και ο πατριός του παιδιού προέβησαν σε ανακριβείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα. Ο πατέρας, όμως δεν είχε καμία επαφή με τον τρίχρονο γιο του από την ηλικία των οκτώ μηνών, έως και το τέλος του 2023.

Τόνισε ότι «από τότε και μετά ήταν πρακτικά αδύνατο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κακοποίησης κατά του παιδιού. Δεν είχε παρατηρήσει ποτέ τραύματα ή εκδορές».

«Ο εντολέας μου ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας βίας εκ μέρους της μητέρας», τόνισε.

«Δρακόντεια» τα μέτρα ασφαλείας στα Δικαστήρια

Η μητέρα και ο σύντροφός της πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου το πρωί της Τρίτης, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς όλη η τοπική κοινωνία της Κρήτης είναι εξοργισμένη με την δολοφονία του μικρού παιδιού.

Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο.

Παράλληλα, στο εδώλιο βρέθηκε και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο μικρός Άγγελος είχε υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε καταστεί εγκεφαλικά νεκρός. Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και κατέληξε δύο εβδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στις 26 Ιανουαρίου 2025.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποτύπωσε τις μαρτυρικές συνθήκες που βίωνε το παιδί, ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του αποδίδεται σε τραύματα από χτυπήματα και έντονο ταρακούνημα, γνωστό ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού. Παράλληλα, έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα —ορισμένοι παλαιότεροι— καθώς και εγκαύματα από τσιγάρα σε διάφορα σημεία.

Το τρίχρονο αγόρι, που πλέον «ανήκει στη γειτονιά των αγγέλων», μέσα από τον θάνατό του χάρισε ζωή σε δύο ανθρώπους, στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Παρά την τραγική κατάληξη, οι δύο κατηγορούμενοι δεν φαίνεται να επέδειξαν την αντίστοιχη συναισθηματική αντίδραση, καθώς κάθονται σήμερα στο εδώλιο. Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του Ανακριτή, φέρονται να επιχείρησαν να αποποιηθούν τις ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την κακοποίηση.

Η 26χρονη μητέρα υποστήριξε ότι ο σύντροφός της χτυπούσε το παιδί με ξύλο από την κούνια, ενώ ο 44χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε άσκησε βία στο παιδί. Μάλιστα, ανέφερε ότι σκόπευε να καταγγείλει τη σύντροφό του για κακοποίηση, αλλά —όπως είπε— φοβόταν να το κάνει.

Πηγή: Neakriti