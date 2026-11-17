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Ανοίγουν στις 09.00 το πρωί οι πύλες του Πολυτεχνείου για την κορύφωση του εορτασμού της 53ης επετείου από την εξέγερση των φοιτητών.
Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ολοκληρωθούν με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το κέντρο της Αθήνας θυμίζει «φρούριο», καθώς η Ελληνική Αστυνομία έχει επιστρατεύσει 5.000 ένστολους, ενώ σε ισχύ τίθενται αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Το προαύλιο του Πολυτεχνείου θα κλείσει στις 13:00, προκειμένου να ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και να ξεκινήσει η πορεία.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.
Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας να αναπτύσσονται σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας. Οι δυνάμεις περιφρουρούν το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Ο συντονισμός γίνεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, με τη συνδρομή drones και ελικοπτέρου που μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σημαντικές τροποποιήσεις θα υπάρξουν στις μετακινήσεις με το Μετρό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τις 14:00 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής». Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι
Η Τροχαία εφαρμόζει σταδιακές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Έχει ήδη τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και την πλατεία Εξαρχείων (Στουρνάρη, Μπουμπουλίνας, Τζωρτζ, Σολωμού, κ.ά.).
Από τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, οι διακοπές κυκλοφορίας θα επεκταθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, μεταξύ των οποίων:
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Η οδός Πατησίων (28ης Οκτωβρίου)
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Η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και η οδός Σταδίου
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Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας
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Η λεωφόρος Αμαλίας και η λεωφόρος Συγγρού (στο ύψος του κέντρου)
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Οι πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος
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Τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Τα μέτρα και η πορεία στην Θεσσαλονίκη
Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η πορεία από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ. Διακοπές κυκλοφορίας θα υπάρξουν σταδιακά στην συμπρωτεύουσα από τις 16:00 σε κεντρικούς δρόμους ενώ από την ίδια ώρα έξι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας. Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.
Παρεμβάσεις θα γίνουν στις οδούς:
Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.
Από τις 06.00 το πρωί σήμερα 17 Νοεμβρίου και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, απαγορεύετα η στάθμευση στις παρακάτω οδούς:
-Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.
-Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.
– Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.
– Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.
– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ. Ντήλ.
– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.
– Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.
– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.
– Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.
– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.