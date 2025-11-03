Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμόζουν οι Αστυνομικές δυνάμεις που έχουν «στρατοπεδεύσει» στα Βορίζια, ενόψει της κηδείας, που θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας 03/11 στο χωριό, μετά την άγρια συμπλοκή με περίπου 2.000 σφαίρες, που έγινε το περασμένο Σάββατο και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στην περιοχή επικρατεί σκηνικό τρόμου, με τους κατοίκους κλεισμένους στα σπίτια τους και τις αστυνομικές δυνάμεις να περνοδιαβαίνουν στα στενά σοκάκια πάνοπλες και έτοιμες για εφόδους, όπου κριθεί αναγκαίο. Μοναδικός ήχος στο τοπίο οι σπαρακτικές κραυγές της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, που κηδεύεται στις 14:00, και η σορός του οποίου έφτασε από χθες τη νύχτα στο σπίτι του.

Τα μοιρολόγια της συζύγου του που φώναζε «Σήκω, Φανούρη» όταν το φέρετρο έφτασε με τη νεκροφόρα, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα. Λίγο αργότερα η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε, με τους δικούς της ανθρώπους να τρέχουν να τη στηρίξουν.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 39χρονου πατέρα έξι παιδιών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Το δύσκολο κομμάτι της σημερινής κηδείας στα Βορίζια έγκειται στο γεγονός ότι η νεκρική πομπή που θα συνοδεύσει τον Φανούρη Καργάκη στην τελευταία του κατοικία, θα αναγκαστεί να περάσει μπροστά από τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων, λόγω της διαδρομής για το νεκροταφείο, που βρίσκεται μετά την συνοικία τους.

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση. Το χωριό άλλωστε, παραμένει χρόνια «μοιρασμένο» ανάμεσα στις δύο οικογένειες, που χωρίζουν παλιές προστριβές και … εχθροπραξίες.

Στην πλευρά των σπιτιών των Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο που θα ταφεί ο 39χρονος, επικρατεί -όπως γράφει το cretalive– σήμερα ερημιά. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς όσοι είναι στο στενό περιβάλλον των άμεσα εμπλεκόμενων με το περιστατικό και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν φύγει.

Οι γνωρίζοντες μάλιστα είπαν στην «Ζούγκλα» ότι η κηδεία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτελέσει εφαλτήριο για νέες συγκρούσεις, αφού στην Κρήτη το πένθος και ο νεκρός θεωρούνται ιερά πρόσωπα και η τελετή είναι χρόνος «υποχρεωτικής εκεχειρίας».

Ωστόσο οι ώρες που θα ακολουθήσουν της κηδείας σήμερα είναι κρίσιμες και καθοριστικές για όσα απαιτούν πλέον προσεκτική διαχείριση. Για παράδειγμα, η χήρα και τα παιδιά του νεκρού, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το πώς και αν θα επιστρέψουν στο χωριό. Επίσης ζήτημα, που ήδη προσπαθούν να διευθετήσουν οι «σοφοί γέροντες» της περιοχής είναι αν θα ξεκινήσει προσπάθεια για σασμό, ανάμεσα στις δύο οικογένειες, που αναγκαστικά συμβιώνουν στο χωριό.

Οι προστριβές και το …μοιραίο οικόπεδο

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήταν ξαφνικό φαινόμενο, αλλά η κορύφωση δεκαετιών έντασης μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, οι οποίες για χρόνια βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, με συνεχείς προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα περιστατικά.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε ένοπλο επεισόδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και σε τροχαίο ατύχημα. Παρά την παρέμβαση της Αστυνομίας, που πήγε «πόρτα-πόρτα» για καταθέσεις, τα στόματα έμειναν κλειστά, σύμφωνα με τον «νόμο της σιωπής» που επικρατεί σε παρόμοιες διαμάχες στην Κρήτη.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που ζει σε διαφορετική πλευρά των Βοριζίων από τους Καργάκηδες, αγόρασε οικόπεδο κοντά σε περιοχή που θεωρούσαν δική τους οι Καργάκηδες και ξεκίνησε οικοδομικές εργασίες. Η Αστυνομία εκτιμά ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη δυσφορία στην άλλη πλευρά, είτε λόγω της γειτνίασης, είτε λόγω πιθανής διεκδίκησης του ίδιου ακινήτου.

Η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην οικοδομή, για την οποία ο δράστης παραμένει άγνωστος, φαίνεται να αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της νέας κλιμάκωσης. Ακολούθησαν αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο οικογενειών, μέχρι που το πρωί του Σαββάτου η κατάσταση ξέφυγε και ακολούθησε ένας κυριολεκτικός πόλεμος στο χωριό, με 2.000 σφαίρες και δύο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί, ένας από την κάθε οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη των δύο οικογενειών βρέθηκαν τυχαία αντιμέτωπα στους δρόμους, με τα οχήματά τους. Το τετ-α-τετ αυτό φαίνεται να πυροδότησε την ανταλλαγή πυροβολισμών, που ήταν ανεξέλεγκτη. Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία έμενε στα Χανιά και είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα