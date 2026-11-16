Στη δεύτερη ημέρα τους εισήλθαν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες και μικρά παιδιά, προσέρχονται στον ιστορικό χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγώνες των φοιτητών για Δημοκρατία και Ελευθερία.

Το ωράριο λειτουργίας και οι είσοδοι για το κοινό

Η πρόσβαση των επισκεπτών στο Πολυτεχνείο πραγματοποιείται τόσο από την κεντρική πύλη όσο και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα, με τις πύλες του ιδρύματος να παραμένουν ανοιχτές για σήμερα Δευτέρα έως τις 18:00.

Αύριο Τρίτη 17 Νοεμβρίου (ανήμερα της επετείου) οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στη 13:00, προκειμένου να ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί – Επιτήρηση με drones και ελικόπτερα

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο ασφαλείας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από την ΟΠΚΕ, τα ΜΑΤ, την Άμεση Δράση και την Τροχαία έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Πολυτεχνείο, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, καθώς και σε κομβικά σημεία της Αθήνας.

Η επιτήρηση ενισχύεται από αέρος με drones και ελικόπτερα, τα οποία μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ για τον άμεσο συντονισμό των δυνάμεων.

Πώς θα κινηθούν τα οχήματα – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν ήδη έκτακτες απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου:

Σε ισχύ γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια: Έχουν κλείσει ή τελούν υπό σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας τμήματα της Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) (από Κοδριγκτώνος έως Πανεπιστημίου), καθώς και οι οδοί Στουρνάρη, Τοσίτσα, Μπουμπουλίνας, Τζωρτζ, Μπόταση, Κάνιγγος, Σολωμού, Καποδιστρίου, Χαλκοκονδύλη, Αβέρωφ, Βερανζέρου, Σπ. Τρικούπη, Σόλωνος και η Πλατεία Εξαρχείων.

Από αύριο Τρίτη (17/11): Από τις 06:00 το πρωί απαγορεύεται η στάση και στάθμευση, ενώ από το μεσημέρι θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες της πορείας και πέριξ αυτών: Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Βασ. Σοφίας, Λ. Βασ. Αμαλίας, Λ. Συγγρού, Πειραιώς, Αθηνάς, Φιλελλήνων, Μιχαλακοπούλου, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Φειδιππίδου, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων (στο ρεύμα προς Αθήνα) και στις πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος.