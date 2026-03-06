«H ναυτιλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποδοχή του κινδύνου», αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή του Γιώργου Προκοπίου.

Οι Financial Times σε πρωτοσέλιδη ανάρτησή τους, σκιαγραφούν την επιχειρηματική πορεία του εφοπλιστή.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αψηφά τον κίνδυνο και δεν αποσύρει τα πλοία του από τα Στενά του Ορμούζ ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Ισραήλ κλιμακώνεται.

Την ώρα που οι περισσότεροι εφοπλιστές έχουν αποχωρήσει από την εμπόλεμη ζώνη, η Dynacom Tankers του 79χρονου διατηρεί τα πλοία της στα Στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια του βρίσκονται μέσα από την επίμαχη θαλάσσια ζώνη.

Η σκληροπυρηνική αυτή απόφαση τον τοποθετεί ανάμεσα στις ελάχιστες ναυτιλιακές, οι οποίες επιλέγουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους παρά τον πόλεμο που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Σημειώνεται πως η επικινδυνότητα είναι υψηλή, καθώς οι Ιρανοί πραγματοποιούν αδιάκοπες επιθέσεις με drones στην περιοχή.

Πώς εξηγείται, λοιπόν, αυτή η τολμηρή κίνηση;

Το κίνητρο πίσω από αυτή την κίνηση είναι σε οικονομικό. Ένα δεξαμενόπλοιο κατηγορίας VLCC μπορεί να εξασφαλίσει ημερήσια έσοδα ύψους 500.000 δολαρίων. Το παραπάνω ποσό αντισταθμίζει τα τεράστια ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου.

Μπορεί τα οικονομικά οφέλη να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά για τον Γιώργο Προκοπίου, όμως τι γίνεται με την ασφάλεια των πληρωμάτων;

Τα πλοία της Dynacom, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η στοχοποίησή τους, απενεργοποιούν τα συστήματα AIS, και έτσι κατά τη διέλευση τους στην επίμαχη θαλάσσια ζώνη, δεν είναι «ορατά».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πλοίο «Athina». Το «Athina» διέκοψε τη μετάδοση σήματος πριν τα Στενά του Ορμούζ και επανεμφανίστηκε αφού είχε εισέλθει με ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο.

Δείτε το βίντεο με την μειωμένη κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ:

Ποιος είναι ο Γιώργος Προκοπίου

Ο Γιώργος Προκοπίου είναι Έλληνας εφοπλιστής και ιδρυτής των εταιρειών Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas.

Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1946, στην Αθήνα. Και οι δύο γονείς του ήταν πρόσφυγες, ο πατέρας του από τη Σμύρνη και η μητέρα του από την Οδησσό. Αγόρασε το πρώτο του πλοίο το 1971, ένα δεξαμενόπλοιο με τίτλο Πενσυλβάνια και έφτασε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές του κόσμου.

Τον Ιούνιο του 2014, η Dynacom Tankers είχε 54 πλοία, η Sea Traders είχε 29 πλοία και η Dynagas είχε 10 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νέων κτιρίων.

Τον Μάρτιο του 2015 η περιουσία του έφτανε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και οι εταιρείες του κατείχαν 89 πλοία σύμφωνα με το Bloomberg. Το 2016, το ναυτιλιακό περιοδικό Lloyd’s List, τον κατέταξε 12ο στο κατάλογο των 100 ατόμων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο Προκοπίου συμπεριλήφθη στον κατάλογο το 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.