Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, στη Φθιώτιδα, στον παράδρομο που συνδέει τις Θερμοπύλες με την Αγία Τριάδα. Το συμβάν έλαβε χώρα σε τμήμα του δρόμου όπου εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης της βλάστησης.

Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται από την Τροχαία, ένα επιβατικό αυτοκίνητο καρφώθηκε με σφοδρότητα πάνω σε φορτηγό όχημα, το οποίο ανήκε στο συνεργείο κοπής χόρτων. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο οδηγός του ΙΧ παγιδεύτηκε μέσα στις κατεστραμμένες λαμαρίνες του αυτοκινήτου του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα, ο οποίος όμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να καθαριστεί το οδόστρωμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο συμβάν έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από το lamianow.gr