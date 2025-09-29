Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος, στην επαρχιακή οδό Λευκάδας – Γαρδικίου, συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9).

Πριν από τη διασταύρωση Καναλίων, όχημα με επιβάτες ηλικιωμένο ζευγάρι, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, ανετράπη σε μία από τις στροφές του δρόμου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβατών μέσα στο αυτοκίνητο.

Το ευτύχημα είναι ότι αν και το όχημα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σταμάτησαν επίσης να βοηθήσουν και διερχόμενοι οδηγοί.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και τους δύο επιβάτες και να τους παραδώσουν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε γρήγορα στο σημείο, προκειμένου να τους διακομίσει προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Για λίγο, ο δρόμος παρέμεινε κλειστός από αστυνομικούς του Α.Τ. Σπερχειάδας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, ενώ με μέριμνα των ιδιοκτητών, το όχημα θα απομακρυνθεί με γερανό.

