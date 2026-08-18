Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και στη συνέχεια ανατροπή αυτοκινήτου, σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Συγκεκριμένα, ΙΧΕ που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας του στο 40,1 χλμ (ύψος Περιβολίου Δομοκού) και αφού προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ανατράπηκε.

Ευτυχώς, ο οδηγός και μοναδικός επιβάτης του οχήματος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε μάλιστα να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού κι από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις. Στο σημείο έφτασαν γρήγορα τρία οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Εθνικών Οδών Ξυνιάδας, που έκαναν ενέργειες για να εξασφαλίσουν ότι δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος ανάφλεξης από το τουμπαρισμένο όχημα.

Στο σημείο και το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και άνθρωποι της Κεντρικής Οδού για τη σήμανση του οδοστρώματος μέχρι την απομάκρυνση του αυτοκινήτου.

Πηγή: lamiareport.gr