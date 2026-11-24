Μια απίστευτη υπόθεση απάτης και κλοπής σημειώθηκε σε χωριό της Λοκρίδας Φθιώτιδας, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα, η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά, όταν δύο επιτήδειοι εισέβαλαν στο σπίτι της και έφτασαν στο σημείο να αρπάξουν ακόμη και το πλυντήριο μέσα στο οποίο είχε κρύψει τα χρήματά της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (22/11), όταν δύο άγνωστοι άνδρες εμφανίστηκαν στην κατοικία της ηλικιωμένης, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπαλλήλους της εφορίας.

Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της γυναίκας και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου εντόπισαν το ασυνήθιστο σημείο στο οποίο φύλαγε τις οικονομίες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στην αφαίρεση μετρητών, αλλά σήκωσαν και μετέφεραν ολόκληρο το πλυντήριο, μέσα στο οποίο βρισκόταν κρυμμένο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Προσποιήθηκαν τους εφοριακούς και μπήκαν στο σπίτι

Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν στην πόρτα της 82χρονης, ισχυριζόμενοι ότι εργάζονται στην εφορία, προκειμένου να δικαιολογήσουν την παρουσία τους και να πείσουν τη γυναίκα να τους επιτρέψει την είσοδο.

Η ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε τις πραγματικές προθέσεις τους, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να καταφέρουν να εισέλθουν στην κατοικία.

Αφού βρέθηκαν στο εσωτερικό, εντόπισαν το πλυντήριο στο οποίο η γυναίκα είχε επιλέξει να φυλάσσει ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων της.

Αντί να προσπαθήσουν να αφαιρέσουν μόνο το κρυμμένο ποσό, οι δράστες πήραν μαζί τους ολόκληρη την ηλεκτρική συσκευή, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα αποσπάσουν τα χρήματα.

Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία τους

Η συνολική αξία των χρημάτων που αφαιρέθηκαν από το σπίτι της 82χρονης ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου.

Εκτός από το ποσό που βρισκόταν κρυμμένο μέσα στο πλυντήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να εντόπισαν και να άρπαξαν επιπλέον 1.000 ευρώ από την κατοικία.

Μετά την κλοπή, αποχώρησαν από το σπίτι μεταφέροντας το πλυντήριο και επιβιβάστηκαν σε λευκό αυτοκίνητο, με το οποίο διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η 82χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με την απώλεια ενός ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο είχε επιλέξει να κρατά μέσα στο σπίτι της.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εντοπίσει τους δύο άνδρες και να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η κλοπή.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ταυτοποίηση των δραστών, καθώς και ο εντοπισμός του λευκού οχήματος που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο άνδρες γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η ηλικιωμένη διατηρούσε τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι της ή εάν ανακάλυψαν την κρυψώνα κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην κατοικία.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.