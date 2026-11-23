Ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί και οι καμπάνες χτυπούσαν, όμως ο διαρρήκτης συνέχισε: έσπασε το προστατευτικό τζάμι της εικόνας της Παναγίας, άρπαξε τα τάματα και διέφυγε στο δάσος. Η κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, στην Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη Φθιώτιδας, όπου ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να είχε επιχειρήσει να εισβάλει και την προηγούμενη νύχτα.

Η κλοπή ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα λεπτό περίπου, πριν προλάβουν οι μοναχοί να φτάσουν στον ναό.

Επέστρεψε από άλλο παράθυρο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, η πρώτη απόπειρα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο άγνωστος προσπάθησε να παραβιάσει παράθυρο. Τότε, ο συναγερμός τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθεια και να φύγει χωρίς να πάρει κάτι. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, επέστρεψε και μπήκε από παράθυρο του Ιερού Βήματος, στην ανατολική πλευρά του ναού. Κατευθύνθηκε αμέσως προς την εικόνα της Παναγίας, χωρίς να πειράξει τα ιερά σκεύη.

«Πέρασε από το Ιερό Βήμα και τα ιερά σκεύη δεν τα πείραξε καθόλου. Πήγε κατευθείαν στην εικόνα της Παναγίας», ανέφερε ο ηγούμενος.

Παρότι ενεργοποιήθηκε ξανά ο συναγερμός και άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες, που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ασφαλείας, ο διαρρήκτης έσπασε με λοστό το προστατευτικό τζάμι και αφαίρεσε τα αφιερώματα.

«Μέσα σε ένα λεπτό έκανε όλη την επιχείρηση και βγήκε πάλι από το παράθυρο του Ιερού, και έφυγε κάτω στο δάσος», περιέγραψε ο πατέρας Γερμανός.

Φθορές στην εικόνα και τάματα αξίας έως 5.000 ευρώ

Από τα χτυπήματα καταστράφηκαν το τζάμι και η κορνίζα, ενώ, σύμφωνα με τον ηγούμενο, στην αγιογραφία προκλήθηκαν τέσσερις με πέντε εκδορές. Την αποκατάστασή τους αναμένεται να αναλάβουν ειδικοί που πραγματοποιούν ήδη εργασίες συντήρησης στη Μονή.

Ο πατέρας Γερμανός εκτιμά την αξία των κλεμμένων ταμάτων στις 4.000 έως 5.000 ευρώ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι για την αδελφότητα μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η σημασία τους για τους ανθρώπους που τα προσέφεραν.

«Είναι τάματα και πόνος και δάκρυα, όπως λέμε, των ανθρώπων που έφεραν τα τάματά τους. Δεν είναι περιουσία δική μας. Είναι των ανθρώπων, των προσκυνητών, των πιστών», υπογράμμισε.

Στην Αστυνομία οι καταγραφές των καμερών

Οι κινήσεις του διαρρήκτη έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και το υλικό έχει παραδοθεί στην Αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Παράλληλα, η Μονή εξετάζει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας με πρόσθετες κάμερες και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης. Η αδελφότητα συζητά επίσης το ενδεχόμενο να μην τοποθετηθούν ξανά πολύτιμα αφιερώματα στην εικόνα, ώστε να μην αποτελέσουν εκ νέου στόχο κλοπής.