Μια όχι και τόσο συνηθισμένη υπόθεση κλοπής, απασχολεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, η οποία φέρεται να σημειώθηκε τις βραδυνές ώρες του περασμένου Σαββατοκύριακου (9 προς 10/8), όταν διαρρήκτες έβαλαν στόχο σπίτι στη ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την 65χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, εκείνο το χρονικό διάστημα άγνωστος αριθμός δραστών, εισήλθαν στο σπίτι της παραβιάζοντας παράθυρο και αφού το έκαναν άνω κάτω έφυγαν με το μικρό σκυλάκι της κόρης της!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σκυλάκι χρώματος καφέ είναι τσιπαρισμένο με μοναδικό αριθμό, κάτι που σημαίνει ότι είναι εύκολο να εντοπιστεί σε έλεγχο. Για το συμβάν έχει σχηματισθεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών.