Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/5), λίγο μετά τις 14:30, στον δρόμο Λαμίας – Δομοκού, στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτροπή οφείλεται σε ρήξη πίσω ελαστικού, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να φύγει δεξιά της οδού.

Το αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο κράσπεδο που χωρίζει το οδόστρωμα με το πρανές, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε πρώτο στο σημείο, κι ακολούθησαν δύο οχήματα από το ΠΚ Δομοκού και όχημα της 7ης ΕΜΑΚ. Ευτυχώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, χωρίς σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο διακομίστηκε για περαιτέρω εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Επιστρατεύτηκε οδική βοήθεια, προκειμένου να απομακρυνθεί το όχημα από το οδόστρωμα.

Πηγή: lamiareport.gr