Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Πυροσβεστικής γύρω στις 11:30’ το πρωί της Κυριακής (21/9/25) για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα δίπλα στην εθνική οδό, ακριβώς στην έξοδο του Εθνικής Οδού για Αγία Μαρίνα Στυλίδας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και μεγάλη, με έξι (6) πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Στυλίδας, και τις Π.Υ. ΒΙΠΕ και Λαμίας, καθώς και μία (1) Ομάδα ΕΜΟΔΕ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, η πυρκαγιά να ελεγχθεί παρά την ιδιαίτερα πρόσφορη για καύση ξερή βλάστηση, που υπήρχε στο σημείο. Ωστόσο πρόλαβε να κάψει πέντε (5) περίπου στρέμματα με ξερά χόρτα, δάφνες και ακακίες.

Μέχρι την πλήρη κατάσβεση έγινε ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική και στους συνδετικούς άξονες από την αστυνομία, λόγω των καπνών αλλά και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

