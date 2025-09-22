Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για ακόμη μια φορά το μεσημέρι της Δευτέρας (22/8/25), γύρω στις 15:30’, για πυρκαγιά στον περιφερειακό δρόμο της Γλύφας στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr οι φλόγες «έγλειψαν» το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, που σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών και των κατοίκων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 οχήματα με μία Ομάδα ΕΜΟΔΕ και συνολικά 25 πυροσβέστες, ενώ από το αεροδρόμιο της Λαμίας σηκώθηκαν τα PZL που βοήθησαν σημαντικά με τις ρίψεις ακριβείας. Υδροφόρες του Δήμου Στυλίδας βοήθησαν στην πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Υπολογίζεται ότι κάηκε μια έκταση περίπου 6 στρεμμάτων με ελαιόδεντρα.