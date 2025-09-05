Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 5/9 σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση, κυρίως πουρνάρια, και ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 21:05. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά βρίσκεται στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και εξελίσσεται σε τρία μέτωπα, με την κύρια κίνηση να καταγράφεται προς τα δυτικά.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από Φθιώτιδα, Λάρισα και Μαγνησία, με στόχο τον περιορισμό της περιμέτρου και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Έχουν κινητοποιηθεί 68 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), ενώ υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.