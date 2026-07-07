Τραγωδία το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) στην παραλία Λιβανατών, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα 81 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκάλας Αταλάντης και Λιβανατών.

Στη γυναίκα, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς όμως υπάρχει αποτέλεσμα. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης διενεργείται προανάκριση για το τραγικό συμβάν.