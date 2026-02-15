Σε «Φαρ – Ουέστ» μετέτρεψε τη δυτική Φθιώτιδα το απόγευμα του Σαββάτου, 65χρονος ο οποίος σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και σκότωσε το κυνηγόσκυλο του γιου του, ενώ στη συνέχεια διέφυγε έχοντας γεμάτο το όπλο, με το οποίο αφαίρεσε μια αθώα ζωή.

Αρχικά μάλιστα, το σήμα στην αστυνομία έλεγε για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και απειλή από τον 65χρονο στη σύζυγό του, όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, εκείνος είχε εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω του νεκρό το άτυχο σκυλί.

Πυροβόλησε το κυνηγόσκυλο και έφυγε από το σημείο

Το αιματηρό επεισόδιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14/2/26). Ο άνδρας μεθυσμένος και εκτός ελέγχου πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο – που κατείχε νόμιμα – εν ψυχρώ το σκυλί του και στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Εντοπίστηκε μετά από δυόμισι ώρες και συνελήφθη

Για δυόμισι περίπου ώρες αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας τον αναζητούσαν και όταν τον εντόπισαν του περάσαν χειροπέδες με πολύ βαριές κατηγορίες.

Ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Μακρακώμης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Υφαντής, ωστόσο για το άτυχο ζώο ήταν αργά. Ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου Βασίλης Τσιαμπούλας κατόπιν παραγγελίας της Αστυνομίας, μετέφερε το άψυχο ζώο σε ιδιωτικό ιατρείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: lamiareport