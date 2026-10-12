Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας, από τη συγκλονιστική καταγγελία μιας μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση της τετράχρονης κόρης της μέσα στον παιδικό σταθμό που τη στέλνει.

Όπως περιέγραψε στο MEGA, η μητέρα της τετράχρονης η αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού της άρχισε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό στην Φθιώτιδα. Το κοριτσάκι κλεινόταν στον εαυτό του, ενώ η ίδια προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, μέχρι τη στιγμή που, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην καταγγελία της, άρχισε να της περιγράφει όσα βίωνε, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

«Μου είπε, “δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”. Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, ερχόταν πάνω μου, δε με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα. Φαινόταν από το βλέμμα της ότι κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ», περιέγραψε η μητέρα του παιδιού.

Η μητέρα του μικρού κοριτσιού προσπάθησε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί της. «(Την ρώτησα) “Υπάρχει κάποιος που σου ‘χει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν” και με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν “ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε».

Αμέσως η μητέρα μαζί με τον σύζυγό της ανέλαβαν δράση. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν σε εισαγγελία και αστυνομία όσα εκμυστηρεύτηκε το παιδί, σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μία εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό, η οποία είχε προσληφθεί από το δήμο και τοποθετήθηκε σε θέση άσχετη με το αντικείμενό της μέσα στον παιδικό σταθμό.

Η καταγγελλόμενη εργαζόμενη, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον, παρά την καταγγελία των γονέων του τεσσάρων ετών κοριτσιού.