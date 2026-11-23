Την ακύρωση του σχεδίου για την κατασκευή δύο data centers στο Παλαιοχώρι Δωριέων της Φθιώτιδας, στον Δήμο Αμφίκλειας–Ελάτειας, ζητούν οι συμμετέχοντες στη λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Με ομόφωνο ψήφισμα αντιτάσσονται στην εγκατάσταση των μονάδων και των συνοδών ενεργειακών υποδομών στη θέση «Καμαράλωνα – Καμάρα», στην ανατολική είσοδο του χωριού.

Η συνέλευση έγινε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, έπειτα από πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή κατοίκων, ετεροδημοτών και πολιτών από γειτονικά χωριά. Οι παρευρισκόμενοι ζητούν την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη διακοπή της διαδικασίας αδειοδότησης.

Οι ενστάσεις για τη χωροθέτηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται περίπου 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τον θόρυβο, τη θερμική επιβάρυνση, τις ενεργειακές ανάγκες και την ασφάλεια των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και καυσίμων.

Υποστηρίζουν επίσης ότι η δέσμευση παραγωγικής αγροτικής γης θα επηρεάσει τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στις οποίες στηρίζεται η τοπική οικονομία. Κατά την εκτίμησή τους, τα κέντρα δεδομένων μαζί με τα συνοδά έργα θα καταλάβουν συνολικά περισσότερα από 1.000 στρέμματα, αλλάζοντας τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής.

Στο ψήφισμα τίθενται ακόμη ζητήματα συμβατότητας με τον ισχύοντα πολεοδομικό σχεδιασμό και προστασίας αρχαιολογικών στοιχείων. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν φόβους για απαξίωση των περιουσιών τους και περιορισμό των προοπτικών ήπιας τουριστικής και αγροτουριστικής ανάπτυξης.

Ποια είναι τα δύο data centers που σχεδιάζονται στη Φθιώτιδα

Το επενδυτικό σχέδιο συνδέεται με τις εταιρείες Hermes Node Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Σπέλτα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπονται δύο κέντρα δεδομένων σε γειτονικά γήπεδα περίπου 592 στρεμμάτων. Αποτελούν μέρος ευρύτερου έργου εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής 24 μηνών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφέρει ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 100 MW για κάθε μονάδα και συνολική ηλεκτρική ισχύ περίπου 280 MW. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/33 kV, σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200 MW και χωρητικότητας 800 MWh, καθώς και τις απαιτούμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Διαβούλευση έως τις 18 Δεκεμβρίου

Η συνέλευση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας–Ελάτειας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας να εκδώσουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις πριν από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Ζητά ακόμη νομική υποστήριξη για την κατάθεση τεκμηριωμένων αντιρρήσεων και την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων.

Στη διαδικασία παραβρέθηκαν και μίλησαν η δήμαρχος Αθανασία Στιβακτή, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και οι βουλευτές Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Σαρακιώτης. Μήνυμα απέστειλε ο βουλευτής Γιώργος Κοτρωνιάς.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αγώνα ανέλαβαν να κοινοποιήσουν το ψήφισμα στους αρμόδιους φορείς, να εκπροσωπήσουν τους κατοίκους στις συνεδριάσεις των αυτοδιοικητικών συμβουλίων και να συντονίσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις.