Πατέρας ενός μικρού παιδιού, 1,5 έτους, ήταν ο 21χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης, 19 Μαρτίου, σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που ήταν καθ’ οδόν για να παραλάβει μαθητές, στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο lamiareport.gr, ο νεαρός άντρας είχε παντρευτεί πρόσφατα, και ήταν πατέρας ενός αγοριού, μόλις 1,5 ετών. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας. Είναι ελαφρά τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.