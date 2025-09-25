Κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό της Στυλίδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη των κτηνοτρόφων… την ευλογιά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaΝow.gr, 54 αιγοπρόβατα έχουν νοσήσει από ευλογιά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν στείλει τα πρώτα σήματα συναγερμού και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και από τον κεντρικό μηχανισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς πραγματοποιείται σύσκεψη για τη διαχείριση των κρουσμάτων τόσο στο κτηνοτροφικό συγκρότημα, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της αποφυγής εξάπλωσης της ευλογιάς στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Από την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, διαβεβαιώνουν ότι έχει ενεργοποιηθεί το δίκτυο επιτήρησης και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εργάζονται προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση. Πλέον τίθεται ζήτημα και για τη μετάδοση σε γειτονικές περιοχές της Φθιώτιδας, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, θα πρέπει να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση ζώων εκτός των καθορισμένων περιοχών.

Νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων στη Ροδόπη, όπου οι θανατώσεις ζώων ξεπέρασαν τις 30.000

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν έξι νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε κτηνοτροφικές μονάδες στους Δήμους Ιάσμου και Κομοτηνής μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Συνολικά, τα μολυσμένα ζώα φτάνουν τα 108 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Και τα 748 αιγοπρόβατα των συγκεκριμένων μονάδων που θανατώθηκαν, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θανατωμένων στη Ροδόπη, σε 30.470. Για το θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ευθύνη για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ευλογιά των προβάτων, έχουν τόσο οι Περιφέρειες με τις δικές τους υπηρεσίες τις ΔΑΟΚ, δηλαδή τους κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όσο και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι».