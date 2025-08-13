Σε πραγματική μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι κλοπές στα φωτοβολταϊκά πάρκα της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ένα από τα τελευταία θύματα των «κυνηγών χαλκού» ήταν φωτοβολταϊκό στην περιοχή του Δήμου Λοκρών.

Οι γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν στο χώρο παραβιάζοντας την περίφραξη σε δύο σημεία και στη συνέχεια ξεκίνησαν το πλιάτσικο!

Συνολικά αφαίρεσαν χάλκινα καλώδια μήκους 7 χιλιομέτρων τα οποία σύμφωνα με τον παθόντα έφταναν σε αξία τα 7.500 ευρώ!

Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο η αξία των καλωδίων που «κλαίει» ο άνθρωπος, αλλά η συνολική ζημιά που προκάλεσαν στο πάρκο, καθώς με αυτά λειτουργεί η συνδεσμολογία της εγκατάστασης και γίνεται η μεταφορά της ενέργειας που παράγουν τα πάνελ.