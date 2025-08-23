Στα δικαστήρια Λαμίας οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8/25) οι δύο αδελφοί, ηλικίας 64 και 62 ετών, που εμπλέκονται σε αιματηρό περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής, στο σπίτι τους, στην Κοινότητα ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

Ο μεγαλύτερος αδερφός πυροβόλησε τον μικρότερο κατά τη διάρκεια οικογενειακής διαμάχης, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, καθώς και άλλους τρεις ανθρώπους από την εκτόξευση σκαγιών.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, από την εξέταση της δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, δεν προέκυψε πρόθεση ανθρωποκτονίας, αλλά εκφοβιστική ενέργεια, με αποτέλεσμα οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν να αφορούν απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σήμερα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου, μέσω του συνηγόρου του Ευθύμιου Καραΐσκου, ζήτησε και έλαβε αναβολή για την προετοιμασία της υπεράσπισής του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 25 Αυγούστου, ενώ τα δύο αδέλφια φαίνεται να επιθυμούν να προσφύγουν σε ποινική διαμεσολάβηση, για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η κράτηση του κατηγορουμένου παραμένει σε ισχύ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Ευθύμιος Καραΐσκος, δήλωσε: «Από την εξέταση της δικογραφίας, δεν προέκυψε το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά σοβαρότερα αδικήματα.

Θεωρούμε ότι επρόκειτο για μια παρεξήγηση μεταξύ αδελφών, η οποία οδήγησε σε ακραίες αντιδράσεις. Θα υποστηρίξουμε αυτή την άποψη στο δικαστήριο και αναμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης».