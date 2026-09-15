Τέλος στη δράση ενός νεαρού ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Λοκρών στη Φθιώτιδα, καταφέρνοντας να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω έναν 19χρονο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 25χρονου συνεργού του.

Πιο συγκεκριμένα οι δύο εμπλεκόμενοι έβαλαν στο στόχαστρο έναν πολίτη στην περιοχή της Αταλάντης, επιστρατεύοντας την γνώριμη πλέον τακτική της απάτης. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δραστών παρουσιάστηκε ψευδώς ως λογιστής και ο δεύτερος ως αστυνομικός, επιχειρώντας με διάφορα προσχήματα να τον πείσουν να τους παραδώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η άμεση κινητοποίηση όμως και τα αντανακλαστικά του υποψήφιου θύματος ανέτρεψαν τα σχέδιά τους, με αποτέλεσμα η απάτη να μείνει στη μέση και οι αστυνομικές αρχές να φτάσουν στα ίχνη του 19χρονου, τη στιγμή που οι έρευνες για τη σύλληψη του συνεργού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως έγινε γνωστό από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, «χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό, προσποιούμενος τον λογιστή και αποπειράθηκε να τον εξαπατήσει και να του αποσπάσει χρήματα. Ακολούθως, άλλος άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά και τον έπεισε να συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση των χρημάτων.

Ο πολίτης, ωστόσο, αντελήφθη ότι επρόκειτο για απάτη, για αυτό ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και στήθηκε ενέδρα στους δράστες».

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών, του υπέδειξαν να προφασιστεί ότι «τσίμπησε» το δόλωμα των απατεώνων και συμφώνησε να συναντηθούν. Στο σημείο του ραντεβού προσέγγισε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, από το οποίο εξήλθε ο συνοδηγός, με σκοπό την παραλαβή του χρηματικού ποσού. Μόλις όμως αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή, αλλά σε μικρή απόσταση ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ο οδηγός του οχήματος, αντιλαμβανόμενος τους αστυνομικούς, διέφυγε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή της Αττικής, ενώ επίσης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του κατηγορουμένου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει ταυτοποιηθεί και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του, ενώ σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.