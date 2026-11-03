Θείος και ανίψια, ινδικής καταγωγής, που διέμεναν και εργάζονταν νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ο δράστης και τα θύματα του διπλού εγκλήματος στην χοιροτροφική φάρμα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ο λόγος του μακελειού.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι ο θείος, 45 ετών και οι δύο ανιψιοί του, αδέλφια, 26 και 28 ετών, συνεπλάκησαν λόγω διαφορών μεταξύ τους, μέσα στη φάρμα όπου εργάζονταν, γύρω στις 11 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 45χρονος κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στους δύο ανιψιούς του, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον έναν επιτόπου, ενώ ο άλλος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παραδόθηκε ο 45χρονος δράστης

Στη συνέχεια ο 45χρονος ανέβηκε σε σιλό της επιχείρησης και απειλούσε να αυτοκτονήσει, αλλά τελικά πείστηκε από τους αστυνομικούς και παραδόθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε φέρει και ο ίδιος σοβαρό τραύμα στο λαιμό, που προκλήθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, και διακομίστηκε πρώτα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μέχρι να παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Τις Αρχές για το αιματηρό συμβάν ειδοποίησε ο ιδιοκτήτης της χοιροτροφικής φάρμας, με τηλεφώνημά του στο 112, όπου είπε σε κατάσταση σοκ ότι ο θείος σκότωσε τους ανιψιούς.

Σημειώνεται ότι οι τρεις Ινδοί ήταν νόμιμοι στην Ελλάδα και μάλιστα ο θείος, που είχε έρθει πρώτος στη χώρα μας είχε φέρει και τους δύο ανιψιούς και είχε φροντίσει να προσληφθούν και αυτοί στη φάρμα.

Ο λόγος που οδήγησε στο μακελειό δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών.