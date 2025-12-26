Γυναίκα είχε πάει να διασκεδάσει το βράδυ των Χριστουγέννων και δεν της βγήκε σε καλό.

Αργά το βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι της, της επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του γείτονα και να της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι, στην περιοχή της Αταλάντης.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της βραδινής εξόδου, φέρεται να είχαν πει στον γείτονα να δέσει τον σκύλο.

Ωστόσο, εκείνος φαίνεται πως το ξέχασε και έτσι η γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι δέχτηκε την επίθεση.

Πηγή: LamiaReport