Η ΟΠΚΕ Λοκρών, πέτυχε «λαβράκι» σε νυχτερινό μπλόκο που πραγματοποίησε στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Οι αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου (4/10), σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα κοντά στον Λογγό, ο 20χρονος οδηγός του οποίου προσπάθησε να διαφύγει χωρίς να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε πάνω του και κατασχέθηκε ένα πιστόλι replica.

Μαζί του ήταν δύο ακόμη άτομα 22 και 33 ετών οι οποίοι έφεραν πιστόλι και σιδερογροθιά αντίστοιχα.

Και οι τρεις συνελήφθησαν.

Ο 22χρονος μάλιστα είχε πάνω του και συσκευασίες με κάνναβη και κοκαΐνη. Όλοι τους σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι κάτοικοι Λοκρίδας.

Τα ευρήματα όμως των Αστυνομικών συνεχίστηκαν εντός του οχήματος, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κουκούλες full face!

Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ιδιοκτησίας του 20χρονου, το οποίο, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, θα σταλούν προς εξέταση.

Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Λοκρών.

