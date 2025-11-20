Μία σκηνή από εκείνες που δεν συνηθίζονται σε Φυλακές κατέγραψαν οι κάμερες στον Κορυδαλλό. Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε με δική του πρωτοβουλία κρατούμενο, εκτός σωφρονιστικού καταστήματος για έναν απίθανο λόγο: για… να ρίξει μία ματιά στο αυτοκίνητό του που δεν δούλευε σωστά.

Σε ρεπορτάζ του Mega οι δυό τους φαίνονται να ανοίγουν το καπό του οχήματος και να προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει με την τροφοδοσία. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος των Φυλακών έχει «βγάλει έξω» τον κρατούμενο, χωρίς να υπάρχει ειδική έγκριση για κάτι τέτοιο, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι κατηγορούμενος για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νότιας Ελλάδας. Παρόλα αυτά, βγήκε από το σωφρονιστικό κατάστημα για να βοηθήσει στη φροντίδα του αυτοκινήτου του σωφρονιστικού υπαλλήλου.