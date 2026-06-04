Ένας ακόμη θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε την Τετάρτη 3/6, στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε επτά μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στις δικαστικές αρχές όσο και στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος και την επάρκεια της υγειονομικής του κάλυψης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση θανάτου κρατουμένου, τη διερεύνηση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, το οποίο έχει σχηματίσει πλέον επτά ξεχωριστές δικογραφίες.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο ολοκληρωμένο πόρισμα που να δίνει σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν οι ζωές των κρατουμένων.

Το χρονικό των επτά θανάτων στις φυλακές

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου. Συγκεκριμένα:

2 Απριλίου 2026: Νεκρός εντοπίστηκε στο κελί του 31χρονος Αλγερινός κρατούμενος. Μεταφέρθηκε στο ιατρείο των φυλακών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

6 Απριλίου 2026: Ένας 38χρονος Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τότε, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

15 Απριλίου 2026: Αλλοδαπός κρατούμενος ηλικίας 43 ετών εντοπίστηκε επίσης νεκρός, αποτελώντας τον τρίτο θάνατο μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

24 Απριλίου 2026: Νεκρός βρέθηκε 46χρονος Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί από τις φυλακές Δράμας. Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την οικογένειά του, η οποία έθεσε ερωτήματα για τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας του.

30 Απριλίου 2026: Ένας 58χρονος Έλληνας κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του.

15-16 Μαΐου 2026: Νεκρός βρέθηκε 53χρονος Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες λάμβανε ψυχιατρική αγωγή και συμμετείχε σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ήταν ο έκτος θάνατος μέσα σε περίπου 45 ημέρες.

Ιούνιος 2026: Καταγράφηκε ο έβδομος κατά σειρά θάνατος κρατουμένου, με τις ακριβείς συνθήκες να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Εισαγγελική παρέμβαση και ερωτήματα για τις συνθήκες εντός των φυλακών του Αγίου Στεφάνου

Η συσσώρευση τόσων περιστατικών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει ήδη προκαλέσει το εισαγγελικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούν στο σωφρονιστικό κατάστημα. Δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν την υγειονομική κάλυψη των φυλακών, την επάρκεια ιατρικού προσωπικού και τη διαχείριση κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και τοπικοί φορείς ζητούν να υπάρξει πλήρης αποτύπωση των αιτιών κάθε θανάτου, καθώς οι επτά δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί παραμένουν μέχρι στιγμής χωρίς δημόσιο αποτέλεσμα, γεγονός που τροφοδοτεί περαιτέρω ερωτήματα.

Ένα σωφρονιστικό κατάστημα στο μικροσκόπιο

Επτά νεκροί κρατούμενοι, επτά δικογραφίες και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα συνθέτουν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου. Ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια κάθε θανάτου, η συχνότητα των περιστατικών έχει πλέον μετατρέψει την υπόθεση σε ανθρωπιστικό ζήτημα για τις συνθήκες κράτησης εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος, όσο αφορά την ιατρική φροντίδα και την κατάσταση που επικρατεί εντός ενός χώρου που βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση.