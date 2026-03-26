Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές της Αγυιάς στην Κρήτη, μεταξύ δύο κρατουμένων.
Ένας 41χρονος Έλληνας με αυτοσχέδιο ξυράφι επιτέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03) σε έναν 24χρονο από το Σουδάν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. O 41χρονος βαρύνεται τώρα με μια ακόμη κατηγορία, αυτή της πρόκλησης σωματικών βλαβών.
Άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο λόγος της επίθεσης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
