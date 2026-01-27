Συνολικά 34 κρατούμενοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος βρέθηκαν θετικοί στη δερμοαντίδραση Mantoux στις φυλακές Κασσαβέτειας, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μετά από την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης. Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από την ιχνηλάτηση 124 ατόμων, τα οποία θεωρήθηκαν στενές επαφές των ασθενών.

Οι θετικές εξετάσεις Mantoux, αποτελούν ένδειξη μόλυνσης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, χωρίς να συνεπάγονται απαραίτητα ενεργή νόσο. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός ότι οι εξεταζόμενοι είχαν άμεση επαφή με άτομα που έπασχαν από μεταδοτική μορφή φυματίωσης, αυξάνει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας και καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση, τόσο για λανθάνουσα όσο και για ενεργή νόσο. Η τελική αξιολόγηση, γίνεται πάντα σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό και την παρουσία ή απουσία συμπτωμάτων.

Όλοι όσοι βρέθηκαν θετικοί, θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο Νοσοκομείο Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενεργούς φυματίωσης. Υπενθυμίζεται ότι μια θετική Mantoux, μπορεί να υποδηλώνει και παλαιότερη μόλυνση.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στα τέλη Ιανουαρίου, όταν σήμανε συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά την επιβεβαίωση δύο ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης: ενός ανήλικου κρατούμενου από το Σουδάν και ενός Έλληνα κρατούμενου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται, ενώ εφαρμόστηκαν μέτρα απομόνωσης και ξεκίνησαν οι υγειονομικοί έλεγχοι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο έντονος συνωστισμός στο σωφρονιστικό κατάστημα, με την πληρότητα να αγγίζει το 113%, σε συνδυασμό με τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης, παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης.