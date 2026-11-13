Συναγερμός έχει σημάνει στις Φυλακές Κασσαβέτειας, καθώς δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι έχουν εκδηλώσει συμπτώματα ψώρας και έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Η πληθώρα των κρατουμένων και οι άθλιες συνθήκες υγιεινής έχουν προκαλέσει έξαρση της ασθένειας.

Τα παιδιά έχουν πληγές στο σώμα τους και έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, καθώς δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο. Πολλοί από τους κρατούμενους έχουν ξεκινήσει αγωγή για να δοθεί ένα τέλος στη μετάδοση της νόσου.

Τι είναι η ψώρα και πώς μεταδίδεται

Η ψώρα είναι μια συχνή, μεταδοτική δερματική πάθηση που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο (άκαρι), το Sarcoptes scabiei. Το παράσιτο «σκάβει» μικροσκοπικές σήραγγες ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, όπου γεννά τα αυγά του. Ο οργανισμός αντιδρά αλλεργικά στα παράσιτα και τα περιττώματά τους.

Τα κύρια συμπτώματα είναι τα εξής:

Έντονη φαγούρα (κνησμός)

Εξάνθημα

Συχνά σημεία εμφάνισης (ανάμεσα στα δάχτυλα, καρποί, αγκώνες)

Πώς μεταδίδεται και η αντιμετώπιση

Η νόσος μεταδίδεται κυρίως μέσω παρατεταμένης, άμεσης επαφής δέρμα με δέρμα. Λιγότερο συχνά μπορεί να μεταδοθεί μέσω κοινής χρήσης ρούχων, πετσετών ή κλινοσκεπασμάτων ενός μολυσμένου ατόμου. Η ψώρα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με ειδικές αντιπαρασιτικές κρέμες ή λοσιόν που συνταγογραφεί ο γιατρός, ή σε ορισμένες περιπτώσεις με χάπια.

Πηγή: Gegonota news