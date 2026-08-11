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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/8) στις φυλακές Κέρκυρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ., Διμοιρία Υποστήριξης και αστυνομικός σκύλος, προχώρησαν σε ελέγχους σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τρεις φορτιστές και δύο κάρτες SIM.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ κρατούμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.