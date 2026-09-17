Το κελί των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού όπου μέχρι πρότινος διέμενε η Ειρήνη Μουρτζούκου, θα χρησιμοποιηθεί για την κράτηση της ιατρού Ιωάννας Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, καθώς σήμερα το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου, αποχώρησε από το κελί της συνοδεία αστυνομικών και μεταφέρεται στις φυλακές Θήβας.

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Έτσι τη θέση της στο κελί αναμένεται να πάρει η ιατρός Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα διαρρέουν από το προσωπικό των φυλακών.