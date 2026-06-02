Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν οι αρχές μετά την απόδραση από τις Φυλακές Κορυδαλλού, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 2ας Ιουνίου και έχει προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. σε ολόκληρη την Αττική.

Ο 48χρονος κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει υπό συνθήκες που ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, εκμεταλλευόμενος μια κρίσιμη στιγμή της καθημερινής λειτουργίας του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε κατά τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων, όταν άνοιξε πρόσβαση προς την Κεντρική Αποθήκη Υλικού των φυλακών. Εκείνη τη στιγμή, ο κρατούμενος φέρεται να βρήκε την ευκαιρία να κινηθεί στο πίσω μέρος του χώρου και να διαφύγει τρέχοντας, πριν υπάρξει άμεση αντίδραση από το προσωπικό ασφαλείας.

Η απόδραση έχει σημάνει άμεσο συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενεργοποιεί ευρεία επιχείρηση εντοπισμού που εκτείνεται σε όλο το λεκανοπέδιο. Περιπολικά, ομάδες ταχείας επέμβασης και ειδικές μονάδες έχουν διαταχθεί να «χτενίζουν» περιοχές που θεωρούνται πιθανά σημεία διέλευσης ή προσωρινής παραμονής του δραπέτη.

Σύλληψη δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων που θεωρείται ότι τον βοήθησαν να αποδράσει

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών, σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 2 Ιουνίου έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ανακοίνωση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει -3- τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά -2- σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.»

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική

Η αστυνομική αντίδραση υπήρξε άμεση. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόδραση, δόθηκε σήμα σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ διανεμήθηκε φωτογραφικό υλικό του 48χρονου σε περιπολικά και σημεία ελέγχου. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πιθανότητα αναγνώρισης του κρατουμένου σε ενδεχόμενους ελέγχους ή τυχαίες περιπολίες.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια διαφυγής, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του αμέσως μετά την έξοδό του από τον χώρο των φυλακών. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσο περιβάλλον του Κορυδαλλού, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερες περιοχές της Αττικής, όπου θα μπορούσε να έχει κινηθεί ο δραπέτης μέσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.

Οι συνθήκες της απόδρασης υπό διερεύνηση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις αρχές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απόδραση. Το γεγονός ότι ο κρατούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων εγείρει ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα πιθανά κενά επιτήρησης κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπήρξε συνδυασμός συγκυριών ή αν απαιτείται αναθεώρηση των διαδικασιών μεταφοράς και πρόσβασης σε κρίσιμους χώρους εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο η ροή των διαδικασιών όσο και η επάρκεια των μέτρων επιτήρησης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η διοίκηση των φυλακών και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς το περιστατικό, ώστε να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για μεμονωμένη αστοχία ή για συστημικό ζήτημα που απαιτεί παρεμβάσεις.

Ο κρατούμενος και το προφίλ του

Ο δραπέτης, αλβανικής καταγωγής, εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Πρόκειται για υπόθεση που ήδη απασχολούσε το σωφρονιστικό σύστημα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το ιστορικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ 0 48χρονος κρατούμενος θα αποφυλακιζόταν το 2031.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνες στην άμεση σύλληψή του, θεωρώντας ότι οι πρώτες ώρες μετά την απόδραση είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό του. Για τον λόγο αυτό, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με συνεχή παρουσία σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και πιθανές εξόδους από την Αττική.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού

Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με την ΕΛ.ΑΣ. να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό μέσο. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες, μαρτυρίες και πιθανά ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του 48χρονου, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών αν κριθεί απαραίτητο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια σε σωφρονιστικά ιδρύματα υψηλής επιτήρησης, όπως ο Κορυδαλλός, όπου φιλοξενούνται κρατούμενοι με διαφορετικά προφίλ επικινδυνότητας και όπου οι διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας συχνά απαιτούν ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και πρακτικής διαχείρισης.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς την πορεία του δραπέτη, με την επιχείρηση να συνεχίζεται σε 24ωρη βάση μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.