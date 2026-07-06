Αιματηρό επεισόδιο με δύο κρατούμενους έλαβε χώρα στις φυλακές Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ένας κρατούμενος Ρομά, μαχαίρωσε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, έναν Τούρκο, επίσης κρατούμενο των φυλακών, ο οποίος είναι μέλος της τουρκικής μαφίας.

Σε επικοινωνία μας με τη Διεύθυνση αλλά και τη Γραμματεία του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το επεισόδιο, απέφυγαν να το σχολιάσουν, χωρίς παράλληλα να το επιβεβαιώσουν, ούτε να το διαψεύσουν.

Η κατάσταση της υγείας του Τούρκου κρατούμενου παραμένει προς το παρόν άγνωστη.