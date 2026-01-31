«Aυτό είναι από το Δημήτρη Ν…. », αυτή τη φράση φέρεται να είπε ο 30χρονος όταν επιτέθηκε με δύο αυτοσχέδια μαχαίρια στον «Δήμο» μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Το καρτέρι είχε στηθεί έξω από το ιατρείο την στιγμή που ο δράστης είχε ζητήσει να μεταφερθεί καθώς, όπως είπε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αντιμετώπιζε αναπνευστικό πρόβλημα.

Μόλις ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον «Δήμο» του επιτέθηκε.

Ποιος είναι όμως ο 30χρονος που έκανε την επίθεση σε βάρος του «Δήμου» – Τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρόκειται για τον Ε.Ν, ο οποίος τον Μάιο του 2023 είχε συλληφθεί ως μέλος σπείρας που έκανε ληστείες στη Δυτική Αττική κρατώντας… χαντζάρα!

Ήταν Πρωτομαγιά όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ τον είχαν εντοπίσει με ένα ακόμα άτομο να κινούνται στην περιοχή της Αθήνας, τους έκριναν ύποπτους και αποφάσισαν να τους ελέγξουν.

Τότε ο 30χρονος αποβιβάστηκε από την μοτοσικλέτα και τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Λίγο αργότερα, ο Ε.Ν εντοπίστηκε και βρέθηκε στα χέρια των διωκτικών αρχών.

Με την βοήθεια… χαντζάρας λήστευαν πρακτορεία ΟΠΑΠ, ψιλικατζίδικα και πρατήρια υγρών καυσίμων. Πήγαιναν στα καταστήματα με μοτοσικλέτες που είχαν κλέψει νωρίτερα, και φορώντας κράνη, απειλούσαν τους υπαλλήλους.

Τους άρπαζαν τα χρήματα από τα ταμεία και εξαφανίζονταν. Από την έρευνα των αστυνομικών είχαν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις ληστειών, σε Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πέραμα.

Για την επίθεση σε βάρος του «Δήμου», σχηματίστηκε σε βάρος του 30χρονου δικογραφία για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» και παράβαση του νόμου «περί όπλων».

Όμως κατηγορούμενος, για «ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας» είναι και ο Δημήτρης Ν…., ο άνθρωπος που φέρεται να έδωσε την εντολή.

Πρόκειται για ένα από τα μέλη γνωστής οικογένειας που έχει απασχολήσει για δεκαετίες τις διωκτικές αρχές και φέρεται να έχει… «αιώνια» κόντρα με άλλον βαρυποινίτη, τον αποκαλούμενο «καράφλα», ο οποίος είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της λεγόμενης Greek Mafia και ο «Δήμος» ήταν το «δεξί του χέρι».

Οι Αρχές λοιπόν δεν αποκλείουν η επίθεση να είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο αιματηρό και «εκρηκτικό» σήριαλ μεταξύ των δυο αντιμαχόμενων πλευρών. Μόνο που αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά και πιστόλια αλλά αυτοσχέδια μαχαίρια.