Σοβαρά ζητήματα φαίνεται να απασχολούν το εσωτερικό των Φυλακών Νιγρίτας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρονται από ανθρώπους με γνώση των όσων συμβαίνουν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Στις 10 Νοεμβρίου 2026 εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα στις φυλακές, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ήταν κρυμμένα μέσα σε ψωμιά και όχι στο όχημα μεταφοράς. Σε διαφορετικό περιστατικό, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κελί κρατουμένου, με αποτέλεσμα ο χώρος να αναστατωθεί πλήρως. Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υποψίες που αγγίζουν ακόμη και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.

Σε αυτό το κλίμα, ο αρχιφύλακας φέρεται να προσπαθεί να βάλει τάξη, ωστόσο τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε παλαιότερο περιστατικό, όταν ο αρχιφύλακας είχε απομακρύνει συγκεκριμένο κρατούμενο από τις Φυλακές Νιγρίτας, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο διευθυντής φρόντισε για την επιστροφή του στο συγκεκριμένο κατάστημα. Μάλιστα, από το εσωτερικό των φυλακών ακούγεται έντονα ότι ο εν λόγω κρατούμενος αποτελούσε το «δεξί χέρι» του διευθυντή.

Τα παραπάνω περιστατικά συνθέτουν μια εικόνα έντασης στο εσωτερικό των Φυλακών Νιγρίτας, αφήνοντας να πλανώνται αρκετά ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες προέρχονται από εσωτερικές πηγές των φυλακών και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους φορείς.