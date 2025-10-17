Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Θύμα τραμπουκισμού από τον προϊστάμενο Αρχιφύλακα των φυλακών Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, έπεσε σωφρονιστικός υπάλληλος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή 12/10.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών είχε εγγράφως απευθυνθεί στην υπηρεσία του ώστε να του δοθούν οι οφειλόμενες άδειες.

Όμως δεν είχε λάβει καμία απάντηση. Ωστόσο επέμενε θεωρώντας ότι αδικείται κατάφορα και ότι η προϊσταμένη Αρχή των φυλακών δεν κάνει το αυτονόητο.

Όπως κατήγγειλε στην εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη», την περασμένη εβδομάδα υπέβαλε εκ νέου σχετικό έγγραφο και φαίνεται πως η διάσταση που έλαβε το θέμα… εκνεύρισε τον προϊστάμενο του.

Μόλις οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στις φυλακές και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας ο προϊστάμενος τού ζήτησε τον λόγο.

Όταν ο υπάλληλος απάντησε πως δικαιούται τις άδειες, πριν καν προλάβει να εκστομίσει δεύτερη κουβέντα, δέχθηκε χυδαίες ύβρεις και… δύο γροθιές στο πρόσωπο!

Ο προϊστάμενος τον χτύπησε επίσης και σε άλλα σημεία του σώματος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο σωφρονιστικός υπάλληλος.

Ο νεαρός υπάλληλος λίγο έλειψε να σωριαστεί στο πάτωμα, άλλοι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ ο προϊστάμενος έφυγε από το σημείο.

Η συνέχεια δόθηκε στο νοσοκομείο, όπου ο καταγγέλλων –θύμα του ξυλοδαρμού- εξετάστηκε από γιατρούς.

Πλέον, έχει στα χέρια του και ιατροδικαστική έκθεση, η οποία περιγράφει με σαφήνεια χτυπήματα και εκδορές.

Άμεσα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υπέβαλε μήνυση κατά του προϊσταμένου. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ ο υπάλληλος δηλώνει πως δεν θα κάνει πίσω.

Το ζήτημα είναι το πώς έδρασε η Διεύθυνση των Φυλακών.

Ενημερώθηκε για το συμβάν που έγινε εδώ και 6 ημέρες;

Γνωρίζει τι συνέβη;

Ξέρει για τη μήνυση εναντίον προϊσταμένου;

Έχει διαταχθεί κάποια ΕΔΕ, ώστε να τιμωρηθεί παραδειγματικά όποιος είναι υπεύθυνος;

Εγκρίνει τέτοια συμβάντα στον χώρο μίας υπηρεσίας και μάλιστα με πρωταγωνιστές υπαλλήλους που έχουν τη μέριμνα για την φύλαξη και ομαλή λειτουργία της φυλακής;

Δηλαδή αυτός που έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος… δέρνει κόσμο;

Με πληροφορίες από: flamis.gr – gnomip.gr