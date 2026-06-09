Έφοδος που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Ιουνίου , έφερε στο φως ευρήματα που δίνουν μια άλλη διάσταση στην υπόθεση των εννέα θανάτων κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στη Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες οκτώ κρατούμενοι, ηλικίας από 31 έως 72 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους με τις αιτίες να αποδίδονται σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο διευθυντής των φυλακών, σήμανε έκτακτο συναγερμό τις πρώτες πρωινές ώρες, κινητοποιώντας άμεσα 12 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και 12 στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, ζητώντας την άμεση παρουσία τους στο κατάστημα κράτησης.

Το «ντου» και στις τρεις πτέρυγες – Τι βρέθηκε

Κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχος στα κελιά και τους κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και μεταλλικές «γροθιές», μεγάλες ποσότητες ψυχοφαρμάκων, αλλά και σημαντική ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι».

Σημειώνεται ότι το «μπονσάι» αποτελεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χημικό σκεύασμα που προκαλεί ραγδαία παράλυση του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει συνδεθεί άμεσα σε διεθνές επίπεδο με αιφνίδιους θανάτους χρηστών.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε αμέσως η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, άνδρες της οποίας μετέβησαν στις φυλακές και παρέλαβαν τα πειστήρια προκειμένου να σχηματίσουν νέα δικογραφία.

Ερωτήματα για τον προηγούμενο έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά από μια άλλη, επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. η οποία είχε εντοπίσει ελάχιστες, ποσότητες ναρκωτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Οι ακριβείς αιτίες των πρόσφατων θανάτων των κρατουμένων βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.