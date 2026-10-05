Σοβαρότατα ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στις μετακινήσεις κρατουμένων εγείρει ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας.

Κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Άργους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών.

Οι υπεύθυνοι της φυλακής αντιλήφθηκαν το τραγικό λάθος δέκα λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό και την κάλυψη του κρατουμένου. Την ίδια ώρα, η Ένωση Υπαλλήλων Φυλακών Νιγρίτας εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού και τον υπερπληθυσμό στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Η μεταγωγή και το «λάθος» των δέκα λεπτών

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, όταν κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, με πλούσιο φάκελο και διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα, παρουσίασε λιποθυμικό επεισόδιο εντός των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας.

Σύμφωνα με το thesspost, για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ προκειμένου ο άνδρας να διακομιστεί εκτάκτως στο Νοσοκομείο Άργους.

Ωστόσο, κατά παράβαση κάθε προβλεπόμενου πρωτοκόλλου ασφαλείας, το ασθενοφόρο παρέλαβε και αποχώρησε με τον επικίνδυνο κρατούμενο χωρίς τη συνοδεία ένοπλων αστυνομικών ή σωφρονιστικών υπαλλήλων. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εκτελούσαν τη διακομιδή τελώντας σε πλήρη άγνοια για την επικινδυνότητα του επιβαίνοντος.

Χρειάστηκαν να περάσουν δέκα ολόκληρα λεπτά από την αναχώρηση του ασθενοφόρου ώστε οι υπεύθυνοι της βάρδιας φύλαξης να συνειδητοποιήσουν ότι ο Τούρκος μαφιόζος βρισκόταν εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος εντελώς αφύλακτος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, επιστρατεύτηκε κλούβα της υπηρεσίας και σωφρονιστικοί υπάλληλοι έσπευσαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους για να παραλάβουν τον κρατούμενο και να τον πάνε πίσω στις φυλακές αποτρέποντας το ενδεχόμενο απόδρασης.

Κραυγή αγωνίας από τις φυλακές Νιγρίτας για τις συνθήκες φύλαξης

Το συμβάν στην Τίρυνθη έρχεται να προστεθεί στο πρόσφατο περιστατικό της κινηματογραφικής απόδρασης κρατουμένου στο Νοσοκομείο Σερρών από τις Φυλακές Νιγρίτας, φέρνοντας στο φως τις συστημικές αδυναμίες του σωφρονιστικού συστήματος.

Με νέα ανακοίνωσή της, η Ένωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας περιγράφει μια έκρυθμη κατάσταση, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

«Δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση του Σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλλυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και τα περιθώρια ασφαλείας έχουν εξαντληθεί».

Υπερπληθυσμός και τραγικές ελλείψεις προσωπικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγγέλλει το σωματείο των εργαζομένων στη Νιγρίτα:

Στις εγκαταστάσεις των Φυλακών Νιγρίτας, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για τη φιλοξενία 600 ατόμων, κρατούνται σήμερα περισσότεροι από 840 κρατούμενοι. Για τη φύλαξη του τεράστιου αυτού αριθμού εγκλείστων αντιστοιχούν μόλις 40 διαθέσιμοι υπάλληλοι φύλαξης ανά βάρδια. Υπάρχει παντελής απουσία μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Τα δύο περιστατικά εγείρουν πλέον σοβαρό προβληματισμό για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξωτερικές μεταγωγές, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να ζητούν άμεσες λύσεις.