Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε χθες (1/12) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ο οδηγός που εμπλέκεται στη θανατηφόρα παράσυρση μιας 41χρονης γυναίκας στη συνοικία της Νεάπολης τον Ιούλιο του 2023.

Το δυστύχημα, που είχε προκαλέσει σοκ στη Λάρισα, σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου στην οδό Μεραρχίας, όταν η γυναίκα που κινούνταν πεζή, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα, που οδηγούσε τότε 76χρονος. Ο οδηγός είχε παραπεμφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν παρέστη στο δικαστήριο, κρίθηκε ένοχος χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ διατάχθηκε και η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματός του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πηγή:larissanet