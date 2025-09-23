Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στον 32χρονο Παλαιστίνιο, για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος θα εκτίσει κανονικά την ποινή του, ομολόγησε τις πράξεις του ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί το έκανε.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά».

-Πρόεδρος: Αυτά τα περιστατικά τα θυμάστε;

-Κατηγορούμενος: Δεν τα θυμάμαι. Έκανα αυτά τα πράγματα αλλά δεν ξέρω το λόγο.

-Εισαγγελέας: Γιατί τις πλησίασες; τι ήθελες να κάνεις;

-Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.

Στο Δικαστήριο κατέθεσε νωρίτερα η 58χρονη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε ο κατηγορούμενος.

«Περπατούσα στο Αιγάλεω μαζί με την κόρη μου. Ξαφνικά εκεί που συζητούσαμε νοιώθω μια πίεση πίσω μου δεν ήξερα τι μου συμβαίνει σαν κάτι να με σταματάει να μην μπορώ να κουνηθώ. Αριστερά δεξιά με πήγαινε, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει ήταν πίσω μου. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα», περιέγραψε η μάρτυρας.

Για τις δύο άλλες επιθέσεις σε ανήλικα θύματα, κατέθεσαν στο Δικαστήριο οι γονείς τους:

«Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου, είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην Ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπατούσε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω, πέρασε τα χέρια από το στήθος, την άρπαξε από το λαιμό, την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου», τόνισε ο πατέρας της 14χρονης.

«Βλέπω τον δράστη να φοβάται, τρέχει γρήγορα, και το παιδί μου φωνάζει “φύγε”, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος άνοιξε ξανά την πόρτα, σήκωσε την μπλούζα του, κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη», είπε η μητέρα της 17χρονης.