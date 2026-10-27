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Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση στην οποία ο ηθοποιός είχε τελικά αθωωθεί.
Η ίδια βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος της ο ηθοποιός για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.
Το δικαστήριο κατέληξε σε καταδικαστική κρίση, αναγνωρίζοντας ωστόσο στην κατηγορούμενη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ταχθεί υπέρ της απαλλαγής της, εκτιμώντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ικανά να θεμελιώσουν την ενοχή της.
Η αντίδραση του κοινού και η απάντηση της έδρας
Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας πυροδότησε άμεση αναστάτωση εντός της δικαστικής αίθουσας, με γυναίκα από το ακροατήριο να ξεσπά φωνάζοντας «Ντροπή!».
Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του προέδρου της έδρας, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τη δικανική του κρίση, σημειώνοντας:
«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση».
Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε το καθήκον της ανεξάρτητης απονομής δικαιοσύνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Θα μπορούσα να έρθω και να πω, “άσε μωρέ, να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι, ούτε και Θεός».