Μια απίστευτη απάτη με δυο εταιρείες «φαντάσματα» από τις οποίες εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια διακινούσε σε παραγωγούς για να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε στήσει ένας 71χρονος, ο οποίος ήταν μάλιστα έγκλειστος σε φυλακή.

Γιατί κατηγορείται – Πώς έστησε την απάτη

Ο φυλακισμένος κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο κατηγορούμενος είχε στήσει δυο εταιρείες με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Μέσω αυτών των εταιρειών, ο κατηγορούμενος, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 600 χιλιάδων ευρώ

Κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρεία συμφερόντων του κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ, προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 185.360,02 ευρώ, προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

289 παραγωγοί έκαναν αιτήσεις με αυτά τα τιμολόγια – Πάνω από 200 χιλιάδες η ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Τι βρήκαν οι Αρχές στο σπίτι του κατηγορουμένου

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος παραστατικών των εταιρειών,

• 3 σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,

• ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,

• σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και

• αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, η οποία και θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.