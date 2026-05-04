Ένα τεράστιο ηχείο για… συνοδηγό είχε ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στην περιοχή της Φυλής, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Ο… φασαριόζος οδηγός χθες το βράδυ «σήκωσε στο πόδι» όλη την περιοχή, καθώς «το ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής».

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής τον συνέλαβαν, μαζί με ένα ακόμα άτομο. Στη συνέχεια, έκαναν έρευνα στο αυτοκίνητό του, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν ένα ξύλινο ρόπαλο και μικροποσότητα ηρωίνης. Έλεγχοι έκαναν και σε άλλους οδηγούς, και βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, κ.α. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.