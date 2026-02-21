«Φύλλο και φτερό» έκαναν το κελί του Αλκέτ Ριζάι στις Φυλακές Δομοκού.

Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα, όπου και βρίσκεται το κελί του, το οποίο μάλιστα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που σημειώθηκε η δολοφονία 44χρονου Έλληνα ισοβίτη. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάτι επιλήψιμο.

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως στο όπλο του στυγερού φονικού δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου Βούλγαρου βαρυποινίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 44χρονο για να προστατέψει τον Αρχιφύλακα.

Το στοιχείο αυτό, οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι υπήρχε και άλλο πρόσωπο στον χώρο. Η αστυνομία διευρευνά, λοιπόν, την ενδεχόμενη εμπλοκή τέταρτου προσώπου.

Παράλληλα, το ελληνικό FBI βρήκε σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Την ίδια ώρα, έφοδος πραγματοποιήθηκε και στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες αυτές διενεργούνται με αφορμή τη δολοφονία του 44χρονου ισοβίτη και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το συγκεκριμένο έγκλημα.

Με πληροφορίες από ERTNews