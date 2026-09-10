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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε εξονυχιστική αυτοψία στον χώρο του ιατρείου – ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, εστιάζοντας στην εγκυρότητα των αδειών, τις πιστοποιήσεις και τη νομιμότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι Αρχές αποχώρησαν από το κτήριο μεταφέροντας φακέλους και κατασχεμένο υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ιατρικά σκευάσματα, το ιστορικό ασθενών, καθώς και διοικητικά έγγραφα όπως άδειες λειτουργίας και συμβάσεις προσωπικού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αξιωματικοί συμβουλεύτηκαν και εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές παράμετροι της διαδικασίας, ενώ στους ελέγχους συμμετείχε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ο χώρος στον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.

Μετά την αποχώρηση των Αρχών από το Κολωνάκι, αποχώρησε και το ζεύγος των γιατρών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του και γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία είχε αναλάβει την ιατρική φροντίδα του καλλιτέχνη. Οι δύο τους δεν θέλησαν να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων.

Η ανακριτική διαδικασία επεκτάθηκε και στην κατοικία του ζεύγους στο Ψυχικό, με στόχο τη συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Στην Ασφάλεια Αθηνών ξανά οι δύο γιατροί

Μετά την έρευνα στο ιατρείο και στο σπίτι τους στο Ψυχικό, αποφασίστηκε να προσαχθούν και οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Κυψέλης, συνοδεία αστυνομικών.

Να σημειωθεί πως ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το «Digital Foresnic and Incident Response», έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από την Τετάρτη το βράδυ. Το κλιμάκιο αυτό υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο ιατρείο του Κολωνακίου κλιμάκιο και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το συνολικό προανακριτικό υλικό θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα δεδομένα για να αποφασίσει για την ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων. Επίσης ο δικαστικός λειτουργός θα αξιολογήσει αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Εν τω μεταξύ η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ωστόσο, σημειώνεται πως η νεκροψία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη 13:00 το μεσημέρι. Ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση της οικογένειας, η οποία ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.