Ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας η εμφάνιση κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι εργάζονται σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας. Η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταβαίνει σήμερα στην Πάτρα ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για συντονισμό των ενεργειών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται η Δυτική Αχαΐα, η Μανωλάδα και η Αμαλιάδα, όπου διαμένουν και απασχολούνται οι εργαζόμενοι που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιτήρησης και ιχνηλάτησης των επαφών των ασθενών, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου ανέφερε ότι μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εργατών γης από το Νεπάλ στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένος προληπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί το εύρος του προβλήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η δυσκολία προσέγγισης και καταγραφής του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς αρκετοί απομακρύνονται όταν ξεκινούν αντίστοιχοι έλεγχοι.

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η φυματίωση είναι νόσημα που θεραπεύεται, αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως και να ακολουθηθεί η κατάλληλη αγωγή. Η μετάδοση γίνεται αερογενώς, κυρίως μέσω βήχα ή φτερνίσματος, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους και την τήρηση βασικών μέτρων προστασίας.