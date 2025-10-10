Σε επιχωμάτωση και τεχνική αποκατάσταση του κρατήρα που άνοιξε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης (08/10) στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, θα προχωρήσουν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την πλήρωση του με αδρομερή ασβεστολιθικά υλικά, εφόσον δεν υπάρξουν νέα γεωτεχνικά δεδομένα.

Η εντυπωσιακή καθίζηση έλαβε χώρα σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές. Άμεσα αποκλείστηκε η περιοχή, ενώ ζητήθηκε η εκκένωση των τριών διπλανών κατοικιών, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον γεωλόγο του ΕΑΓΜΕ, Παναγιώτη Πάσχο, πρόκειται για καταβόθρα διαστάσεων 6×10 μέτρων και βάθους περίπου 7 μέτρων.

Το φαινόμενο αποδίδεται στη διαλυτοποίηση των γύψων και στην υπόγεια κυκλοφορία νερού, που διαβρώνει σταδιακά τα εδαφικά στρώματα, μια διεργασία που εξελίσσεται αθόρυβα, έως ότου προκληθεί απότομη κατάρρευση.

Ο κ. Πάσχος εξήγησε πως ολόκληρη η περιοχή θεμελιώνεται σε ευπαθή γεωλογικά υλικά, όπως γύψοι, λατυποπαγή και ασβεστόλιθοι τριαδικής ηλικίας, που καλύπτονται από μεταβλητού πάχους επιφανειακά υλικά και πλευρικά κορήματα.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί στον γειτονικό οικισμό Μπαμπίνη το 2021, όπου εφαρμόστηκε η ίδια τεχνική αποκατάστασης με χρήση αδρομερών ασβεστολιθικών υλικών για την πλήρωση του κρατήρα.

Από τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης του φαινομένου, στον τόπο βρέθηκε τεχνικό προσωπικό του δήμου και κλιμάκιο του ΟΑΣΠ, ενώ ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το ΙΓΜΕ και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, τόνισε πως τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια στην περιοχή. Η γεωλογική σύσταση του υπεδάφους την καθιστά ευάλωτη σε καθιζήσεις, ειδικά μετά από έντονες βροχοπτώσεις που επιταχύνουν τις υπόγειες διαβρώσεις.

Ο κρατήρας, παρά την γειτνίασή του με κατοικίες, δεν προκάλεσε υλικές ζημιές. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι παρόμοια φαινόμενα, μπορούν να έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στο μέλλον.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε την ανάγκη επαγρύπνησης από τους κατοίκους: ρωγμές σε κτίρια, δρόμους ή πεζοδρόμια, μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια υπεδάφιων διεργασιών. Παράλληλα, τόνισε την σημασία ενός συστηματικού ελέγχου της στατικής επάρκειας των κτιρίων, κάτι που θα πρέπει να αναλάβουν οι ιδιώτες, λόγω του υψηλού κόστους της κρατικής κάλυψης.

Το φαινόμενο στις Φυτείες αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση γεωδυναμικών μεταβολών, ειδικά σε περιοχές με γεωλογική αστάθεια, ώστε να προλαμβάνονται μελλοντικές καταστροφές και να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι: «Το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο, αλλά είναι δύσκολο να εντοπιστεί εγκαίρως. Οι υπόγειες μεταβολές δεν αφήνουν πάντοτε ορατά ίχνη στην επιφάνεια», σημείωσε ο κ. Λέκκας. Επισήμανε την ανάγκη οι κάτοικοι να παρακολουθούν για ενδείξεις, όπως ρωγμές σε τοίχους, δρόμους και πεζοδρόμια, που μπορεί να υποδηλώνουν επικείμενη καθίζηση.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης θεσμικού ελέγχου της στατικής επάρκειας όλων των κτιρίων της χώρας, με σχετική πιστοποίηση, επισημαίνοντας πως, λόγω κόστους, η πρωτοβουλία θα πρέπει να προέλθει από τους ιδιοκτήτες.